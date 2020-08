국립외교원, 하계 '대학생을 위한 외교 워크숍’ 개최…전 과정 온라인 진행

[아시아경제 임철영 기자] 외교부 국립외교원이 18일부터 28일까지 제53차 하계 ‘대학생을 위한 외교 워크숍’을 온라인으로 개최할 계획이라고 14일 밝혔다.

국립외교원은 대학생 외교 워크숍으로는 최초로 코로나 상황을 감안해 전체 교육과정을 비대면 온라인 방식으로 진행하고, 두 차례 개최로 더 많은 대학생들에게 참여기회를 제공하기로 했다.

국내외 52개 대학에서 선발된 대학생 120명을 대상으로 개최되는 이번 워크숍은 주요 외교 현안 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등을 주제로 전문강사의 특강과 모의 국제회의 등 참여형 교육과정으로 실시할 예정이다.

기후변화 대응을 주제로 실시되는 이번 모의 국제회의는 국가별 발표 및 토론을 통해 국제사회 이슈에 대해 외교적 시각에서 국가 간 이해관계와 우리나라의 역할에 대한 이해를 높이는 기회가 될 전망이다.

또한 해외 주재 국제기구 사무소장 및 외교부 실무직원들과 실시간으로 외교현장의 경험담을 나누고 다양한 외교업무에 대한 궁금증을 직접 해결하는 시간을 가질 예정이다.

국립외교원은 앞으로 포스트 코로나 시대에 맞춰 다양한 교육과정을 지속적으로 실시함으로써 앞으로도 국민과의 소통을 강화해 나아갈 계획이다.

한편 대학생 외교워크숍은 우리 대학생들의 외교 업무에 대한 이해 제고와 국제적 역량 강화를 목적으로 2004년에 시작돼 현재까지 52차에 걸쳐 2700여명이 수료했다.

