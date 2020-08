아이에스이커머스, 2분기 연속 흑자…"독점 상품 판매 확대로 수익성 개선"

[아시아경제 유현석 기자] 전자상거래 기반 생활문화 브랜드 리딩 기업 아이에스이커머스 아이에스이커머스 069920 | 코스닥 증권정보 현재가 3,850 전일대비 125 등락률 +3.36% 거래량 1,409 전일가 3,725 2020.08.14 14:16 장중(20분지연) close 는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 2분기 흑자를 유지하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

매출액은 140억원, 영업이익은 3억원이다. 영업이익이 발생한 주된 이유는 독점 상품 판매 확대를 통한 수익성 개선 등 차별화된 성장성 위주의 전략 변화가 주요했다는 것이 회사 측의 설명이다.

아이에스이커머스는 가격 경쟁력 있는 해외 신규 브랜드를 국내에서 최초 판매해 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 향후 입점 및 대행 수수료 체계를 개선하여 입점사들의 경쟁력을 강화시키면 거래액 및 매출과 영업이익 증가까지 기대 할 수 있는 선순환 구조를 실현 시키는게 목표다.

회사 관계자는 “계속되는 코로나19로 인한 피로감에 하반기부터는 소비자들의 보상 소비 심리가 커질 것으로 예상돼 매출이 점차 증가될 것”이라며 “올해는 영업이익 흑자 달성이 가시권에 들어와 있고 코로나가 진정되는 내년 이후로는 해외 소싱처를 더욱 확대해 경쟁력 있는 상품을 판매하면서 수익성 제고 까지 도모하는 성장 모델로 커 나갈 예정"이라고 강조했다.

