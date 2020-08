[클릭 e종목]"포인트엔지니어링, 하반기 반도체 신규 사업 가시화될 것"

[아시아경제 유현석 기자] NH투자증권은 포인트엔지니어링 포인트엔지니어링 256630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,505 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 335,919 전일가 3,505 2020.08.14 10:25 장중(20분지연) close 에 대해 하반기 반도체 신규 사업이 가시화될 것이라고 14일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

손세훈 NH투자증권 연구원은 "포인트엔지니어링은 고객사 요청으로 반도체 장비 부품을 알루미늄 Anodizing 코팅하는 사업에 진출할 예정"이라며 "회사의 코팅기술은 산화피막형성 기술 기반이며 소모 부품에 대한 수명을 약 4배 늘려주기 때문에 반도체 칩 제조사의 원가절감에 기여할 것"이라고 말했다.

NH투자증권 올해 3분기 내 반도체 관련 신규 사업의 성과가 나온 후 관련 매출이 4분기에 나올 것으로 전망했다. 그는 "신규 사업인 반도체 장비 부품 코팅 사업은 3분기 내에 고객사로부터 최종 승인이 날 것으로 예상된다"며 "4분기부터는 신규 사업 매출액이 발생할 것으로 전망한다"고 설명했다.

그는"올해 연간 매출액은 621억원, 영업이익 126억원, 내년에는 매출액 871억원, 영업이익 200억원을 예상한다"며 "이중 2021년 반도체 사업 매출액은 약 280억원으로 추정되는데 디스플레이 사업은 부품 생산과 코팅을 하지만 반도체 사업은 코팅만 하기에 디스플레이 사업보다 수익성이 좋을 것으로 전망한다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr