LG하우시스, 의료시설용 바닥재 시장 공략 가속화

[아시아경제 황윤주 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,200 등락률 +1.97% 거래량 45,761 전일가 60,900 2020.08.13 13:46 장중(20분지연) close 가 의료시설용 시트 바닥재 신제품을 새롭게 선보이며 국내외 의료시설용 바닥재 시장 공략에 속도를 높이고 있다.

LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,200 등락률 +1.97% 거래량 45,761 전일가 60,900 2020.08.13 13:46 장중(20분지연) close 는 내구성과 위생성, 다양한 디자인을 갖춘 시트 바닥재 'LG Z:IN(LG지인) 바닥재 프레리(PRAIRIE)'를 출시했다고 13일 밝혔다.

LG Z:IN 바닥재 프레리는 제품의 표면부터 하부까지 동일한 단일층 구조로 마모에 의한 디자인 변화가 적고, 내구성이 우수해 의료장비의 이동이나 보행량이 많은 공간에서도 장기간 사용할 수 있는 바닥재다.

특히, 시트 바닥재 특성상 이음매가 적어 제품 틈에서 발생할 수 있는 세균 번식을 최소화 할 수 있으며, 향균성능을 확보하고 내화학성과 내오염성까지 뛰어나 위생성이 요구되는 의료시설에 최적화된 제품이다.

LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,200 등락률 +1.97% 거래량 45,761 전일가 60,900 2020.08.13 13:46 장중(20분지연) close 는 기본 색상인 그레이, 베이지부터 생기 있는 오렌지 컬러까지 총 20종의 다양한 컬러와 패턴을 출시해 병원 공간별 최상의 인테리어를 연출할 수 있도록 했다.

한편, LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,200 등락률 +1.97% 거래량 45,761 전일가 60,900 2020.08.13 13:46 장중(20분지연) close 는 지난 2015년 국내 업계 최초로 의료시설 전용 바닥재인 ‘오리진’을 출시한 이래, ‘스페이스’, ‘유나이트’ 등 의료시설용 바닥재를 미국, 중국 등의 글로벌 시장에 잇따라 선보이는 등 국내외 의료시설용 바닥재 시장을 지속 공략하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr