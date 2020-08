[아시아경제 김가연 기자] 김용범 기획재정부 1차관은 13일 정부서울청사에서 '13차 비상경제 중앙대책본부 회의' 브리핑을 열고 "단기임대주택제도가 이제 허용되지 않기 때문에 임대등록 자동말소에 따라서 임대기간이 종료가 되면 종부세가 앞으로는 과세된다"며 "연도별 자동 말소되는 임대주택의 상당량이 주택시장의 매물로 공급될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

김 차관은 "시장 교란행위에 대응 차원에서 부동산 감독기구 설치 등의 의견이 제기되고 있다"며 "관련 부처 간의 검토가 진행 중에 있다"고 밝혔다.

