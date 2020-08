MS도 폴더블폰 출시...9월10일 ‘서피스듀오’ 166만원

[아시아경제 조슬기나 기자] 마이크로소프트(MS)가 다음 달 화면이 책처럼 접히고 펼쳐지는 신형 폴더블 스마트폰 '서피스 듀오'를 미국 시장에 출시한다.

12일(현지시간) 더 버지, CNBC 등에 따르면 내달 10일 출시되는 서피스 듀오는 5.6인치 OLED 디스플레이 두 개를 힌지로 연결한 듀얼 스크린 형태다. 각각의 화면은 1800 x 1350, 펼치면 2700×1800 해상도를 지원한다. 삼성전자의 갤럭시 폴드 등과 달리 고릴라글래스 강화유리를 장착했다.

디스플레이 역시 윈도우 PC의 모니터와 유사한 방식으로 작동하도록 설계된 것이 특징이다. 나란히 붙은 2개 화면에서 두 개의 애플리케이션을 각각 실행할 수 있다. 한 화면으로 동영상을 시청하고 다른 화면으로는 영상통화가 가능하다. 한 화면에서 받은 편지함을 띄운 채 다른 화면에서 각 메시지를 자세히 볼 수도 있다. 카메라는 1100만화소 f/2.0 카메라를 장착했다.

경제매체 CNBC는 "완전히 새로운 형태의 폼팩터를 제공한다"며 "몇달내 출시될 가장 흥미로운 디바이스 중 하나"라고 전했다.

다만 서피스 듀오는 5G는 지원하지 않는다. 대부분의 스마트폰이 퀄컴의 새로운 스냅드래곤 865+버전으로 넘어간 반면, 스냅드래곤 855를 탑재하는 데 그쳤다. 쇼핑 중 모바일 결제를 위한 근거리무선통신기능, 무선충전 기능도 없다. CNBC는 그만큼 고가의 기기를 출시하기에는 힘든 시기라면서도 서피스 듀오가 최신 프로세서 등 없이도 신형 플래그십 스마트폰으로서 몇몇 노트북의 가격을 웃돈다고 덧붙였다.

가격은 저장용량 128GB 기준으로 1399.99달러(166만원)부터다. 256GB는 1499.99달러로 책정됐다.

