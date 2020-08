[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오후 구청 본관 3층 구청장실에서 ‘더조은 포럼’ 김종일 회장 및 포럼 관계자들을 만나 코로나19 방역물품 기부에 대한 감사의 뜻을 전했다.

코로나19 확산 방지를 위해 ‘더조은 포럼’에서 영등포구를 비롯한 6개 자치구에 각각 500만원 상당의 방역용 고글 500개를 기부한 것이다.

채현일 영등포구청장은 뜻깊은 기부에 힘입어 구민 건강과 안전을 지키고 지역사회 나눔문화 확산에 더욱 힘쓰겠다고 밝혔다.

