속보[아시아경제 허미담 기자] 소방청은 13일 오전 9시부로 '벌 쏘임사고 주의보'를 전국에 발령한다고 12일 밝혔다.

소방청은 올해 여름 '벌 쏘임사고 주의 예보제'를 도입했으며, 벌 쏘임사고 주의보가 발령되는 것은 이번이 처음이다.

소방청은 지난 2주일 동안 벌집 제거 출동이 주당 8천건 이상, 벌 쏘임사고가 1주일에 300여건씩 발생해 주의보를 발령했다고 밝혔다.

올해 7월 벌 쏘임사고가 1천14건이 발생해 6월보다 2.4배 늘었다.

소방청은 9월에 벌 쏘임 주의보가 경보 단계로 상향될 수 있다고 전망하고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr