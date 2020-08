갤럭시노트20 울트라 주문 폭주…"이달 말부터 배송"

'갤럭시노트20 울트라', 사전예약 온라인 주문 몰려

충성고객 많은 노트 시리즈, 울트라 선호도 높아

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시노트20 울트라 모델이 사전예약 기간에 주문이 몰려 물량 부족을 겪고 있다.

12일 업계에 따르면 삼성닷컴과 11번가 등에서 갤럭시노트20 울트라 자급제 모델 주문이 몰리면서 배송 일정이 지연되고 있다.

삼성닷컴에서는 갤럭시노트20 울트라 3가지 색상(브론즈·화이트·블랙) 모두 27일부터, 11번가에서도 울트라 모델 브론즈·화이트 색상은 28일부터 배송된다고 안내하고 있다. 사전예약자들은 14일부터 조기 개통이 가능하지만 주문이 몰리면서 이달 말까지 기다려야 하는 상황이다.

삼성전자 관계자는 "온라인 뿐 아니라 삼성디지털프라자 매장에서도 울트라 모델 자급제 물량이 부족한 상황"이라며 "초반에는 노트 시리즈를 즐겨 찾는 소비자들의 구매가 몰려 울트라 모델 판매량이 많다"고 설명했다.

쿠팡에서 판매중인 갤럭시노트20 KT와 LG유플러스 이통사 모델도 일부 품절됐다. 삼성닷컴과 온라인 오픈마켓 곳곳에서 사전예약이 시작된 7일부터 구매 수요가 몰리면서 1·2차 판매 물량이 소진됐다.

갤럭시노트20 사전예약 초기 성적은 갤럭시노트10과 비슷한 수준이다. 130만대 이상을 기록한 노트10의 성과를 뛰어넘을 지도 관심이 쏠린다. 노트 시리즈는 고정 팬들이 많은데다 20만원대 무선이어폰 '갤럭시버즈 라이브'를 사전예약 사은품으로 지급한 것도 톡톡한 효과를 봤다. 게다가 이번 제품이 마지막으로 출시되는 노트 시리즈가 될 수 있다는 '단종설'도 수요를 부추겼다.

한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 삼성전자는 '언택트 마케팅'으로 갤럭시노트20 흥행 몰이에 나섰다.

사상 최초로 온라인으로만 언팩 이벤트를 통해 갤럭시노트20를 공개한 데 이어 오프라인 체험 공간 '갤럭시 스튜디오'도 영상으로 제품을 체험할 수 있게끔 비대면 체험 방식으로 구현했다. 갤럭시노트20를 미리 사용해볼 수 있는 '갤럭시 투 고' 서비스 체험기간도 3일로 늘렸다. 12일에는 딘딘과 함께 네이버쇼핑 라이브를 통해 갤럭시노트20를 판매하는 라이브 커머스도 진행한다. 지난 2월에는 열리지 못했던 '갤럭시 팬파티'도 오는 21일 온라인으로 개최한다.

