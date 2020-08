인터파크, '대한민국 숙박대전' 운영대행사 선정

문체부·한국관광공사 주관 'K-방역과 함께하는 대한민국 숙박대전' 진행

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 'K-방역과 함께하는 대한민국 숙박대전'에 동참한다고 10일 밝혔다. 대한민국 숙박대전은 온라인 여행사를 통해 국내숙박 예약 시 할인쿠폰을 제공하는 프로모션이다. 100만장의 할인쿠폰을 발행, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 관광업을 활성화하고 국민 휴식을 지원하자는 취지다.

인터파크는 이번 숙박대전의 통합운영대행사로 공식 선정됐으며, 프로모션에도 참여한다. 통합운영대행사는 프로모션에 참여하는 다수의 온라인 여행사를 수용하고 쿠폰을 쉽게 사용할 수 있게 통합관리 시스템을 운영한다.

인터파크는 프로모션 참여사로서 고객들이 인터파크를 통해 쿠폰을 발급받고 숙박 예약 시 다양한 혜택을 누릴 수 있는 준비도 했다. 프로모션은 14일 오픈하며, 쿠폰은 매일 오전 10시부터 본인인증 후 발급 가능하다. 7만원 이하 숙박 시 3만원 할인쿠폰 지급 및 7만원 초과 숙박 시 4만원 할인쿠폰을 제공한다. 숙박 예약은 14일부터 가능하며 숙박 가능 기간은 9~10월이다.

최훈기 인터파크 세일즈프로모션팀 팀장은 "숙박대전에 참여하는 많은 고객들을 위해 인터파크만의 추가 할인 혜택과 이벤트를 마련했다"며 "안정적인 통합운영관리를 위한 지원에도 만전을 기할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr