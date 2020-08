文대통령 "피해 원인 책임 규명, '4대강 보' 영향도 조사" (종합)

청와대 수석·보좌관 회의 '특별재난지역' 추가 선포 당부…"4대강 보가 홍수조절 어느 정도 기여하는지 실증 분석할 기회"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 10일 청와대에서 수석·보좌관 회의를 주재하고 집중호우 피해와 관련해 4대강 보가 홍수조절에 기여하는지 실증 분석할 기회라고 밝혔다.

문 대통령은 "피해의 원인과 책임을 규명하는 데도 소홀함이 없어야 한다. 댐의 관리와 4대강 보의 영향에 대해서도 전문가들과 함께 깊이 있는 조사와 평가를 당부한다"면서 "4대강 보가 홍수조절에 어느 정도 기여하는지를 실증적으로 분석할 수 있는 기회"라고 강조했다.

문 대통령은 "50일이 넘는 사상 최장 기간의 장마에 기록적인 폭우가 이어지면서 전국적으로 큰 피해가 발생하고 있다. 특히 많은 인명피해가 발생한 것이 무엇보다 가슴 아프고, 송구스럽다. 희생되신 분들과 가족들께 다시 한 번 깊은 위로의 말씀을 드린다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "장마는 막바지에 이르렀지만 이번에는 태풍이 북상하고 있다. 대비태세를 더욱 철저히 하여 피해 방지에 만전을 기해 주기 바란다"면서 "피해 지역의 신속한 복구와 지원에도 적극 나서주기 바란다. 이미 특별재난지역으로 선포한 일곱 개 시군뿐 아니라 늘어난 피해 지역을 추가 선포하는데 속도를 내주기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "재난복구에는 군 인력과 장비까지 포함해 가용 자원을 총동원하고, 이재민과 일시 대피 주민들이 불편함이 없도록 세심하게 살피면서 하루빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 최선을 다해 주기 바란다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "아시아 일대의 폭우 피해뿐 아니라 시베리아는 8만 년 만의 고온 현상, 유럽은 폭염으로 큰 어려움을 겪고 있다. 지구온난화로 인한 세계적인 이상기후 현상은 갈수록 심해질 것"이라며 "기후변화에 대한 국제협력에 우리나라도 적극 참여하면서 앞으로의 기상변화까지 대비해 국가의 안전기준과 관리시스템을 강화해 나가겠다"고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr