민주 "태양광 국정조사 논의, 전혀 없었다" 일축

[아시아경제 원다라 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 김태년 더불어민주당 원내대표와 태양광 사업 국정조사에 대한 공감대가 형성됐다고 밝힌데 대해 민주당이 "전혀 아니다"며 부인했다.

김영진 민주당 수석부대표는 10일 오후 기자들에 ‘여·야 비공개 회동에서 논의된 특위 관련 사안에 대한 입장’이라는 제목의 문자를 보내 "당시 태양광 관련국정조사 논의는 전혀 없었음을 밝힌다"면서 "합의되지 않은 사안을 공개하는 것은 적절하지 않다는 입장"이라고 밝혔다.

앞서 주 원내대표는 이날 연합뉴스와의 통화에서 “무리한 태양광 사업 때문에 환경도 훼손되고, 에너지 정책도 잘못됐다는 게 우리 입장”이라며 “(지난달 말 김 원내대표와의 회동에서) 특위나 국조를 제안했다. (민주당도) 하겠다고 했다”고 말했다.

김 수석부대표는 "여·야 원대대표의 비공개 회동에서 논의된 사안은 민주당은 '국가균형발전특위'를 제안했고, 미래통합당은 '에너지특위'를 제안해 함께 검토하자고 공감대를 형성했으나 최종적으로 합의에 이르지는 못했다"고 덧붙였다.

한편 주 원내대표가 태양광 사업 국조를 언급한 이유는 정부의 무리한 태양광 발전 사업이 최근 산사태를 초래했다고 보기 때문이다. 김종인 통합당 비상대책위원장은 기자들과 만나 “전반적으로 현 사태에 대해 검증을 해서, 산에 설치한 태양광이 어떤 문제가 있었는지 판명이 될 것”이라고 말했다.

안철수 국민의당 대표도 최고위원회의에서 “온 나라를 파헤쳐 만든 흉물스러운 태양광 시설은 자연적인 홍수 조절기능을 마비시켰다고 한다”며 “지반이 약해져 곳곳에서 산사태가 났고, 쓸려 내려온 토사가 수많은 마을을 덮치고 인명피해를 초래했다”며 감사원 감사와 국조를 요구했다.

