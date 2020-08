서울보증, 인슈어런스 아시아 어워즈 수상

[아시아경제 오현길 기자] 서울보증보험은 글로벌 금융 전문지 인슈어런스아시아(Insurance Asia)가 주관하는 '인슈어런스 아시아 어워즈 2020'에서 올해의 아시아 신용보험사, 올해의 손해보험사, 올해의 사회공헌활동(CSR) 3개 부문을 수상했다고 10일 밝혔다.

인슈어런스아시아는 서울보증이 카카오뱅크와 협업을 통한 신상품 개시 등 핀테크 혁신을 이끌고 있으며, 사잇돌(중금리)대출보증 등 서민과 중소기업을 위한 정부 금융정책을 지원하고 자발적이고 지속적인 사회공헌활동(CSR)을 추진하는 점에 대해 높이 평가했다.

특히 서울보증은 아시아 5개국 8개 파트너사와 지난 4월 아시아 보증보험 및 신용보험 협회 창설을 주도, 다 함께 잘사는 아시아 건설을 위한 파트너십 경영의 모범 사례라는 평가를 받았다.

김상택 서울보증 사장은 "서울보증이 한국을 넘어 아시아와 전 세계 보증신용보험 시장의 탑 티어(Top-tier)로 도약하라는 격려의 의미라고 생각한다"며 "세계 일류 수준의 금융 솔루션을 제공하여 앞으로도 Global Best Credit Partner로서의 역할을 다 하겠다"고 말했다.

