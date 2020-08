코스피, 개인 매수세에 1.5% 상승...'2380선' 돌파

[아시아경제 박지환 기자] 코스피 시장이 개인 투자자의 매수세에 힘입어 1.5% 상승하며 2380선을 돌파했다. 외국인과 기관의 동반 매도 물량을 개인이 받아내며 지수 상승을 이끌었다.

10일 코스피는 오후 1시19분 기준 전 거래일 대비 34.13포인트(1.45%) 상승한 2385.80를 기록했다. 이날 코스피는 2353.92로 전 거래일(2351.67)보다 상승 출발했다. 이날 시장은 장 초반부터 개인 투자자의 순매수에 힘입어 강보합을 유지하다가 상승세로 전환했다. 코스피는 장중 한때 2385.99까지 오르면서 전 거래일 연고점 기록이던 2362.24을 경신하기도 했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 3444억원 순매수하며 지수 상승을 주도하고 있다. 반면 외국인과 기관투자자는 각각 654억원, 2644억원 순매도 중이다.

코스닥 지수 역시 전 거래일 대비 2.75포인트(0.32%) 오른 860.38을 기록했다. 수급별 상황을 보면 코스피시장과 마찬가지로 개인 투자자가 2413억원 순매수하며 시장을 주도하고 있다. 외국인과 기관 투자자는 각각 1091억원, 1106억원 팔자에 나섰다.

