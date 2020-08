BYC, 한여름 세일 "역시즌 제품 최대 55%↓"

1만원 이상 구매시 추첨 통해 사은품 증정

[아시아경제 조유진 기자] BYC는 8월 '한여름 세일' 기획전을 열어 다양한 제품 할인과 응모 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

역시즌 오프 이벤트로 1만원대부터 3만원대까지 겨울철 기능성 발열웨어 보디히트, 보온성이 뛰어난 에어메리 등 총 45개 품목의 겨울 상품들을 최대 55% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

8월 한여름 대비를 위한 할인 혜택도 마련했다. 오는 12일까지 신제품 보디드라이 아린쿨란제리와 아린쿨웨어, 슬립, 런닝, V넥티 등 기능성 홈웨어 보디드라이 전품목을 10% 중복 할인 받을 수 있는 쿠폰을 증정한다.

21일부터 31일까지 아이들을 위한 주니어, 유아 제품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 15% 중복 할인 쿠폰도 받을 수 있다.

오는 28일까지 1만원 이상 구매 고객에게는 추첨을 통해 전속모델 오마이걸 아린 친필 싸인 폴라로이드와 아린 친필 싸인 CD 중 하나를 랜덤으로 증정한다.

해당 이벤트는 1만원 이상 구매한 후 게시판 댓글을 통해 참여할 수 있으며, 1만원 이상 주문 건수 만큼 중복 응모가 가능하다. 당첨자는 9월4일에 발표된다.

이번 8월 한여름 세일 이벤트는 BYC 공식 온라인쇼핑몰 회원을 대상으로 하며, 회원가입 즉시 10% 할인쿠폰과 1000포인트를 받을 수 있다.

BYC 관계자는 “유난히 길고 지치는 일상 속에 소소한 즐거움을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획했다.”며 “BYC가 준비한 다양한 이벤트와 함께 쾌적한 여름을 보내기 바란다”고 전했다.

