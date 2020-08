G마켓 구매 후 GS25 픽업…베스트 도시락 30% 할인

GS25 출범 30주년 기념 이벤트

아이스커피·과자 5종도 50% 특가 판매

[아시아경제 차민영 기자] GS25 출범 30주년을 기념해 G마켓과 GS25가 온·오프라인 연계 도시락 구매 이벤트를 진행한다.

G마켓은 오는 16일까지 전국 GS25 편의점에서 ‘G마켓 도시락 5종’을 정상가 대비 30% 할인된 가격에 판매한다고 10일 밝혔다. GS25의 자체 커피 브랜드 ‘카페25’ 아이스커피와 인기 과자 5종도 50% 특가에 선보인다.

G마켓 도시락은 GS25 편의점 내 베스트 도시락 5가지 종류다. ‘NEW고진많도시락’은 3150원에, ‘목우촌 주부9단도시락’은 2660원에, ‘11가지 찬많은 도시락’은 3430원에, ‘엄마의 제육볶음’과 ‘2가지 고기많은 도시락’은 각각 3150원에 판매한다.

이용 방법은 G마켓에서 해당 상품을 결제한 후 GS리테일의 결제 애플리케이션 ‘더팝’에 접속해 쿠폰번호를 등록하면 된다. 예약 시스템을 통해 원하는 장소와 시간에 도시락을 받아볼 수도 있다. 더팝 앱 내 예약 주문 카테고리에서 픽업 매장과 시간을 선택하면 된다.

이외 아이스커피와 인기 과자 5종도 50% 할인가에 마련했다. 카페25 아이스 아메리카노는 선착순 5000개 한정 수량으로 850원에 판매한다. ‘해태 에이스’, ‘롯데 꼬깔콘’, ‘크라운 못말리는신짱’ 등도 반값에 내놓았다.

조한진 G마켓 마케팅팀 매니저는 “GS25 편의점 내 스마일박스 설치, 스마일페이 더팝 결제서비스, 이외 각종 e쿠폰 할인 등 GS25와의 파트너십을 통해 다양한 고객 혜택을 선보이고 있다” 며 “앞으로도 양사의 상품력과 브랜드 파워를 활용해 고객에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 힘쓸 예정”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr