삼성바이오에피스, 브라질서 '온트루잔트' 판매 개시

[아시아경제 조현의 기자] 삼성바이오에피스는 중남미 최대 의약품 시장인 브라질에서 유방암 치료제 온트루잔트(허셉틴 바이오시밀러)의 판매를 시작했다고 10일 밝혔다.

삼성바이오에피스는 브라질 보건부와의 PDP 계약을 통해 현지 제약회사 및 국영 연구기관과 파트너십을 맺고 제품을 판매한다. PDP란 브라질 정부에서 해외 기업의 시장 진출을 지원하고 자국 바이오 산업 발전을 도모하기 위해 운용하는 정책이다.

온트루잔트는 트라스투주맙 성분 바이오시밀러 제품 최초로 브라질 정부 주도 공공 시장에 진입했다. 현재 브라질 내 유방암 환자 수는 약 6만7000여 명으로 매년 증가 추세를 보이고 있다. 브라질 공공 시장 분야에서의 트라스투주맙 성분 의약품 시장 규모는 약 1000억원 내외로 추정된다. 기존에 브라질에서 PDP로 공급된 트라스투주맙 성분 의약품은 다국적 제약사 로슈가 판매하는 오리지널 의약품 허셉틴이 유일하다.

삼성바이오에피스는 지난해 자가면역질환 치료제 브렌시스(엔브렐 바이오시밀러)를 PDP 계약을 통해 브라질 시장에 출시한 바 있다. 중남미 최대 시장에서 자가면역질환 치료제에 이어 종양질환 치료제로 제품 판매군을 확대했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

박상진 삼성바이오에피스 커머셜 본부장 부사장은 "성장 가능성이 높은 브라질 시장에서 정부 주도 계약을 통해 안정적으로 온트루잔트의 매출을 확보할 수 있게 됐다"며 "앞으로 더 많은 환자가 고품질 바이오 의약품을 통한 치료 기회를 얻을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

