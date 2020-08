[아시아경제 이기민 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 3,400 등락률 +4.12% 거래량 487,203 전일가 82,600 2020.08.07 15:30 장마감 close 그룹이 최근 장기간 집중호우로 피해를 입은 지역의 복구를 돕기 위해 사회복지공동모금회에 성금 20억원을 기탁했다고 9일 밝혔다.

LG 관계자는 "이번 호우로 생활터전을 잃고 어려움을 겪는 이재민들이 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 피해 복구에 조금이라도 기여하고자 한다"고 말했다.

LG그룹 계열사별로도 침수 가전 무상 수리, 생필품 지원 등 긴급 구호에 나섰다.

LG전자는 폭우 피해가 심각한 대전에 서비스 거점을 마련하고 침수 가전을 무상으로 수리하는 서비스를 진행하고 있다.

지난달에는 영덕, 포항 지역을 중심으로 서비스 엔지니어들이 피해 가정을 직접 방문해서 가전 제품을 무상 수리했다.

LG생활건강은 자회사인 코카콜라와 함께 충남에 치약·샴푸·세탁 세제 등 생활용품 6000세트, 생수 8600여개를 기부했다.

