‘로봇이 음식 갖다 준다'…LG전자, 호텔 로봇 솔루션 시범 서비스 실시

[아시아경제 이기민 기자] 안내로봇, 서브봇 등 로봇 사업 다각화를 추진하고 있는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 759,800 전일가 77,200 2020.08.07 15:30 장마감 close 가 이번에는 호텔 로봇 솔루션을 선보였다.

LG전자는 최근 서울 강서구 메이필드호텔 서울에서 실외배송로봇 시범 서비스를 시작했다고 9일 밝혔다. 이달 중순까지 총 2대를 운영한다.

실외배송로봇은 메이필드호텔 서울이 진행하는 여름 이벤트인 ‘썸머앳더테라스’를 위해 호텔 건물 안팎을 오가며 고객에게 음식 서빙 역할을 수행한다.

고객이 야외테라스에 앉아 음식을 주문하면 로봇은 주방에서 완성된 요리를 고객이 있는 테이블까지 나른다. 또 고객이 식사를 마치고 그릇들이 선반에 채워지면 퇴식장소로 이동한다.

LG전자는 최근까지 안내로봇, 서브봇 등 실내에서 주행하는 로봇들을 선보여 왔지만 실외배송로봇을 선보인 것은 이번이 처음이다. 호텔 서비스를 포함해 대학 캠퍼스, 아파트 단지 등 다양한 공간에서 실외배송로봇을 검증해 적용 영역을 확대할 계획이다.

LG전자와 메이필드호텔 서울은 다음달 중순 호텔 뷔페에서 생맥주를 따르는 로봇도 도입할 예정이다. 직원이 시스템에 맥주 주문을 입력하면 로봇은 주문받은 맥주를 파악해 컵을 잡고 맥주 디스펜서로 옮긴다. 이어 맥주가 담긴 컵을 다시 잡아 서빙 테이블에 내려놓는다.

LG전자는 호텔에서 실외배송, 식음료 서비스, 컨시어지 서비스 등을 제공하는 통합적인 호텔 로봇 솔루션을 제시하며 사업 영역을 확대할 계획이다.

앞서 LG전자는 올해 초 CES 2020에서 ‘LG 클로이 다이닝 솔루션(LG CLOi Dining solution)’을 선보인 바 있다. 레스토랑 운영과 관리를 위한 솔루션은 로봇이 접객, 주문, 음식조리, 서빙, 설거지 등 다양한 서비스를 제공할 수 있다는 것을 보여줬다.

노진서 LG전자 로봇사업센터장 전무는 “고객들이 새로운 경험과 가치를 얻게 되는 로봇 서비스 솔루션을 지속 개발할 것”이라고 말했다.

