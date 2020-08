에듀윌 계리직공무원 한국사 신형철 교수 “쉽고 확실한 만점의 기술 전수”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)에서 계리직공무원 한국사 과목을 강의하는 신형철 교수는 한국사 ‘명장’으로 통한다. 그는 쉽고 확실하게 한국사 과목에서 만점받을 수 있는 강의 스킬을 보유하고 있는 한국사 일타강사다.

신형철 교수는 “계리직공무원 출제 경향은 정치, 사회, 문화, 경제 등을 묶어서 출제하는 경우가 많아 통시대적인 관점으로 한국사 공부를 진행해야한다”며 “생소한 용어도 쉽게 이해할 수 있는 쉬운 강의와 함께 풍부한 배경지식을 제공해 역사의 흐름을 따라갈 수 있도록 강의하겠다”고 강의의 특징을 설명했다.

특히 신형철 교수의 ‘계리직 공무원 한국사 단기 고득점 전략’에 대해서도 공개했다. 신 교수는 먼저 “△역사는 시간의 과목입니다. 시대적 흐름과 발전적 변화에 주목해서 학습해야 합니다. △ 두번째는 키워드에 집중해야 합니다. 특히, ‘민족’, ‘주체’, ‘자주’ 등 우리 민족의 입장에서 일어나는 주요 사실들을 주의깊게 학습해야 합니다. △ 세번째로 근현대사를 집중 공략해야 합니다. 최근 출제비중이 증가하고 있습니다. △ 마지막으로 기출문제를 섭렵해야 합니다. 최소 5개년 기출문제는 반드시 풀어봐야 합니다.”라며 고득점 핵심 비법을 공개했다.

또한 신형철 교수는 계리직공무원 한국사에서만 출제되는 우편과 교통, 통신의 역사 등을 제시하며 기출문제를 모두 확인할 수 있도록 커리큘럼을 구성했다고 말한다.

마지막으로 신 교수는 “짧은 시간에 고득점을 획득하게 하는 것은 전적으로 강사의 몫입니다. 패기있고 신선한 강의로 여러분의 합격을 이끌겠습니다”라고 포부를 밝혔다.

신형철 교수의 계리직공무원 한국사 과정은 에듀윌 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr