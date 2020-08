'코로나 늪'에 빠진 롯데쇼핑, 2분기 영업익 급감(상보)

대형 집객시설 기피·긴급재난지원금 사용처 제한으로 할인점, 컬처웍스 실적부진

홈쇼핑, 하이마트는 그나마 '선방'…영업이익 전년대비 증가

[아시아경제 임혜선 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)사태가 장기화되면서 롯데쇼핑은 1분기에 이어 2분기 실적도 급감했다. 할인점(대형마트)과 롯데시네마를 운영하는 투자배급사 컬처웍스 실적은 고꾸라졌다. 백화점 영업이익은 1분기보다 개선됐지만, 전년보다는 예년수준으로 회복하지는 못했다. 다만 집에 있는 시간이 길어지면서 전자제품전문점(하이마트)과 홈쇼핑은 그나마 '선방'했다.

롯데쇼핑은 올 2분기 영업이익이 14억원으로 전년동기대비 98.5% 감소했다고 6일 밝혔다. 매출액은 4조459억원으로 9.2% 줄었다.

백화점의 경우, 매출액과 영업이익이 각각 6665억원, 439억원으로 전년동기대비 각각 12.3%, 40.6% 감소했다. 지난 1분기(매출 6063억, 영업이익 285억)와 비교하면 소폭 개선된 양상을 보였다. 롯데쇼핑 관계자는 "해외명품과 가전 매출이 늘었다"면서 "중국 션양 백화점 충당금 환입과 인도네시아 임차료 감면, 베트남 판관비 감소에 따라 영업이익도 지난 1분기 대비 54% 증가했다"고 설명했다.

할인점은 578억원의 영업손실을 기록, 전년동기대비 적자폭이 확대됐다. 매출액도 1조4650억원으로 8.5% 줄었다. 코로나19 확산에 따른 임시휴점과 단축영업 그리고 긴급재난지원금 사용 제한 영향이 컸다. 컬처웍스도 2분기 매출액이 317억 원으로 전년 대비 82.2% 감소했다. 영화관 관객수 감소 및 대형 작품 미개봉 등이 주요 원인이 됐다. 2분기 손익 또한 매출 부진과 판관비 절감의 한계로 506억 영업적자를 기록했다.

슈퍼는 96억원의 영업손실을 기록, 지난해 같은기간보다 적자폭이 축소됐다. 판관비를 절감하고 부진점포를 조정한 결과다. 매출액은 4298억 원으로 전년 대비 9.2% 감소했다.

다만 하이마트와 홈쇼핑의 실적은 개선됐다. 전자제품전문점 하이마트의 영업이익은 693억원으로 전년동기대비 51.1% 증가했다. 매출액도 4.2% 증가한 1조1157억원으로 집계됐다. 고효율 프리미엄 가전상품군의 성장과 비대면 수업 및 재택근무 확산에 따른 PC, TV 관련 상품군 수요가 늘어난 것이 주효했다.

홈쇼핑 매출액과 영업이익은 2598억원, 376억원으로 각각 10.1%, 13.3% 성장했다. 건강상품과 직매입 상품 확대로 지속적인 매출 성장세를 보였다.

롯데쇼핑 관계자는 "올해 2분기 역시 코로나19 확산에 따라 대형 집객시설 기피 현상과 소비심리 악화로 국내 유통 기업들이 어려움이 많았다"면서 "백화점은 매출 회복세를 보이고 있으며 하이마트와 홈쇼핑이 실적 호조 트렌드를 타고 프리미엄 상품 강화 노력이 시너지 효과를 발휘해 하반기에도 꾸준한 실적 개선을 기대하고 있다"고 밝혔다.

