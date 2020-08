대한항공, 이사회 내 ESG 위원회 신설

위원장에 김동재 사외이사

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 17,650 전일대비 400 등락률 +2.32% 거래량 1,165,810 전일가 17,250 2020.08.06 10:05 장중(20분지연) close 이 이사회 내 환경·사회책임·기업지배구조(ESG) 위원회를 신설했다.

대한항공은 6일 오전 이사회를 열고 기존 거버넌스위원회를 ESG위원회로 확대·개편하는 안건을 상정, 이사 전원 승인으로 가결했다고 밝혔다.

ESG는 기업의 환경, 사회, 지배구조를 의미한다. 최근 지속 가능한 발전을 위한 기업과 투자자의 사회적 책임이 중요해지면서 세계적으로 많은 금융기관이 ESG를 활용하고 있다.

대한항공 ESG위원회는 김동재(위원장), 박남규, 조명현 사외이사 등 3명으로 구성된다. ESG위원회는 향후 회사 ESG전략 및 정책 수립, ESG 추진현황 관리 및 감독, 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 안건에 대한 사전 검토 등 ESG 경영과 관련한 최고 의사결정 역할을 수행하게 된다.

대한항공 관계자는 "대한항공도 이런 환경변화에 선제적으로 대응하기 위해 ESG 위원회를 신설하게 됐다"면서 "앞으로 이사회를 중심으로 기업가치와 지속가능성에 영향을 주는 여러 비 재무적 요소를 적극 반영한 경영활동을 펼쳐나갈 계획"이라고 밝혔다.

