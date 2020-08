"코로나19, 혈관염증 유발·면역 억제"…영장류 동물실험 연구 결과

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 일으키는 코로나19 바이러스가 혈관 염증을 유발하고 면역력을 떨어뜨릴 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

과학기술정보통신부는 5일 서울 대한상공회의소에서 열린 최기영 과기부 장관 주재 간담회에서 홍정주 한국생명공학연구원 박사 연구팀이 개발한 영장류 감염모델 실험 결과 및 향후 연구 방향을 논의했다고 밝혔다.

영장류 감염모델은 코로나19 바이러스 등 병원체를 영장류에 감염시켜, 인체 감염과 비슷한 증상이 나타나게 하는 실험동물이다. 치료제나 백신 등 신약을 개발하는데 이용된다.

이날 간담회에서 연구진은 코로나19 바이러스가 혈관 염증을 유발하고, 감염 3일 이후에도 혈관 염증이 지속하는 사실을 세계 최초로 확인했다고 밝혔다.

또 코로나19 바이러스 감염 후 이틀 동안 바이러스가 급격히 증가하는 시점에 면역 결핍 환자에게서 면역 억제 현상이 발견되는 것도 확인했다고 전했다.

이같은 연구결과는 감염병 분야 국제 학술지인 미국 '감염병 학회지(Journal of Infectious Diseases)' 표지 논문으로 선정됐다.

이와 관련해 최 장관은 "영장류 감염모델을 활용해 코로나19 바이러스 특성, 코로나19 환자 증상 원인 규명 뿐 아니라 치료제와 백신 개발에도 중요 실마리를 제공할 것"이라고 설명했다.

