3년 더…1호선 종각역, 'SC제일은행역'으로 함께 불린다

[아시아경제 김민영 기자] “이번에 내리실 역은 종각, SC제일은행역입니다.”

서울 지하철 1호선 종각역이 3년 더 ‘SC제일은행역’으로 함께 불리게 됐다.

SC제일은행은 서울교통공사와 체결한 ‘종각역 역명 유상병기 사용 계약’을 3년 연장했다고 5일 밝혔다. 이에 따라 2023년 7월까지 종각역의 각종 안내표지와 서울교통공사 소관 전동차 내부 노선도, 차량 안내방송 등에 기존 명칭인 종각역과 함께 ‘SC제일은행역’ 표시가 유지된다.

SC제일은행은 2017년 6월 서울교통공사에서 발주한 역명 병기 입찰계약에 참여해 최종 낙찰자로 선정됐으며 1회에 한해 3년 연장이 가능하다는 조항에 따라 이번에 계약을 연장했다.

이 은행에 따르면 역명 병기를 통해 연간 약 3145만명의 종각역 이용객에게 은행명을 알렸으며 자체 평가를 통해 브랜드 비보조 인지도가 약 3%포인트 향상되는 효과를 얻었다.

최초 계약 시점인 2017년 6월 대비 2019년 말 SC제일은행 브랜드의 비보조 인지도가 약 3%포인트 향상됐는데, 이는 상당 부분 종각역 역명 병기 효과라고 자체적으로 평가하고 있다. 비보조 인지도는 특정 범주를 주고 생각나는 브랜드를 열거하도록 하는 인지도 조사 방식이다.

SC제일은행은 1987년 종각역 1, 2번 출구에 인접한 종로구 공평동(종로 47길)에 본사를 신축해 현재까지 약 33년 동안 이용하고 있다. 역과 본사는 지하통로로 직접 연결돼 있어 은행 임직원과 고객은 물론, 인근 직장인들에게도 출퇴근 시간 지름길로 애용돼 왔다.

은행 관계자는 “앞으로도 종각역이 ‘SC제일은행역’으로 불릴 수 있게 돼 종각역을 이용하는 많은 시민들에게 지속적으로 은행의 브랜드 인지도를 높이고 이미지도 제고할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

