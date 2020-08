솜해인, 동성 연인과 결별…"각자의 길 가기로"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 솜해인이 동성 연인과의 결별 사실을 전했다.

4일 솜해인의 인스타그램에는 밤하늘 배경 사진과 함께 "어떻게 말을 전할까 고민을 많이 하다가 이렇게 글을 남겨요."라는 문장을 시작으로 장문의 글이 올라왔다.

솜해인은 이어 "제가 처음으로 공개 연애를 했었던 친구와 함께 가던 발길을 멈추고 각자의 길을 가는 것을 응원하기로 결정했어요"라며 지난해 7월부터 연애하던 동성 연인과 최근 결별했음을 전했다.

아울러 "그 친구는 스크린이나 연예계에서 활동하는 친구도 아니고 커밍아웃과 함께 저의 연애가 크게 알려져서 많은 분이 관심을 가져주셨기에 이렇게 글을 올려 알리는 게 맞다고 판단해서 글을 올리게 되었어요."라고 말했다.

또 "저희는 그저 원래 있던 본인의 자리로 돌아가는 것뿐이라, 그 친구는 그 친구 자리에서 저는 여전히 제 자리에서 열심히 하겠습니다."라며 "그동안 저의 연애에 응원해주시고 관심 주셨던 분들께 감사드려요"라며 글을 마쳤다.

한편, 솜해인은 지난 2017년 Mnet 예능 '아이돌학교'를 통해 얼굴을 알린 뒤 '미니 라디오(Mini Radio)', '세임 히어' 앨범을 발표하며 가수로 활동하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr