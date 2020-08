두산로지스틱스솔루션, 160억원대 태국 물류센터 자동화 설비 수주

[아시아경제 이기민 기자] ㈜두산의 자회사이자 물류 자동화 솔루션 기업인 두산로지스틱스솔루션은 태국의 국영 석유화학회사 PTT GC(Global Chemical)와 160억원대 물류센터 자동화 설비 공급 계약을 맺었다고 4일 밝혔다. 이는 두산로지스틱스솔루션이 지난해 5월 설립된 이래 가장 큰 규모의 수주이자 첫 해외 프로젝트다.

방콕에서 남쪽으로 180km 떨어진 라용(Rayong) 지역에서 진행되는 물류센터 자동화 설비 구축사업은 총 사업비가 430억원에 이른다. 두산로지스틱스솔루션은 이 가운데 자동화 설비 및 소프트웨어 통합 등을 수주했다.

두산로지스틱스솔루션은 향후 물류센터의 설계를 포함해 ▲제품을 고층으로 구성된 칸에 자동 적재하거나 반출하는 팰릿 셔틀(Pallet shuttle) 시스템 ▲제품을 자동으로 운반하는 RGV(Rail Guided Vehicle) 시스템 ▲물류센터 내 자동화 설비를 통합 제어하는 WCS(Warehouse Control System)를 공급할 예정이다. 특히 이번에 공급하는 팰릿 셔틀은 세계 최고 높이인 45m에 이른다.

김환성 두산로지스틱스솔루션 대표는 “고객 맞춤형 자동화 설계와 솔루션 제안, 건축 노하우를 보유한 현지 업체와의 전략적 컨소시엄 등을 활용해 동남아 시장에서 의미 있는 결실을 거뒀다"며 “이번 프로젝트 수주가 아시아 시장 확대를 위한 발판이 되길 기대한다”고 말했다.

