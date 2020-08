오리온, '코로나19' 장기화에 비대면 사회공헌활동 실시

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 사회공헌활동인 ‘정 나눔’을 비대면으로 시행한다고 4일 밝혔다.

오리온은 2015년 윤리경영을 선포한 이래 사회공헌활동을 기반으로 한 사회에 대한 책임을 강화하기 위해 그룹 공통 테마를 선정하고, 이를 바탕으로 다양한 사회공헌 활동들을 전개해 나가고 있다.

정 나눔이란 이름으로, ‘찾아가는 체육교실’, ‘무료급식 배식봉사’, ‘장애인 베이킹 직업훈련 보조봉사’ 등 취약계층을 대상으로 이루어지는 사회봉사 활동인 ‘따뜻한 정나눔’과 ‘오대산 국립공원 환경 정화활동’, ‘청주1사1하천 정화활동’과 같은 지역사회 환경보호 활동인 ‘푸른 정나눔’을 진행해왔다.

올 하반기에는 코로나19로 장기화로 인해 비대면 봉사활동을 시행할 예정이다. 오리온 임직원들이 가족들과 함께 집에서 직접 제작한 면 마스크, 우산, 에코백, 목도리 등 후원 물품과 자사 제품, 방역 물품을 손편지와 함께 저소득층 아동들에게 전달할 계획이다. 또 7월부터 12월까지 매주 지역 아동센터 공부방 방역 및 청소 봉사활동도 진행해 감염 관리에 취약한 지역의 위생과 건강 관리를 도울 예정이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr