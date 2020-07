[아시아경제 오주연 기자] STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 5,520 전일대비 70 등락률 -1.25% 거래량 4,618 전일가 5,590 2020.07.30 09:58 장중(20분지연) close 는 지난 29일자로 피케이밸브주식회사의 인수 우선협상대상자로 선정됐음을 통보 받았다고 30일 공시했다. 회사 측은 "향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하겠다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr