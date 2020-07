[아시아경제 박지환 기자] 에이프런티어는 27일 제주스타투어에서 글로우웨일로 최대주주가 변경됐다고 공시했다.

글로우웨일의 변경후 지분율은 13.58%이다. 기존 최대주주였던 제주스타투어의 지분율은 8.11%를 나타냈다.

회사 측은 이번 최대주주변경에 대해 "제3자배정 유상증자로 인한 신주인수에 따른 것"이라고 밝혔다.

