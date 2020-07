룽투코리아, 액션 MMORPG ‘탄성’ 사전예약 시작…정식 런칭 준비 돌입

[아시아경제 유현석 기자] 모바일 게임 전문 퍼블리셔 룽투코리아 룽투코리아 060240 | 코스닥 증권정보 현재가 4,790 전일대비 60 등락률 +1.27% 거래량 104,206 전일가 4,730 2020.07.17 13:44 장중(20분지연) close 는 액션 MMORPG 신작 ‘탄성’의 사전예약 페이지를 오픈하고 정식 런칭 준비에 돌입했다고 17일 밝혔다.

탄성은 스타일리시한 액션 MMORPG로 주인공이 수련을 하며 선계를 찾아 강력한 신선이 되는 스토리를 바탕으로 한다. 방대한 세계관과 흥미진진한 이야기를 담고 있고 화려한 그래픽과 시원한 타격감을 특징으로 내세우고 있다.

게임 내에서 신장, 검선, 절영, 우령 등의 개성 있는 4가지 직업을 선택할 수 있고 각 직업 특성을 살린 원신을 강화해 전투력을 상승시킬 수 있다. 전직을 통해 외형을 강화하고 전투력을 상승시키면서 캐릭터를 성장시킬 수 있어 유저들에게 색다른 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

이홍의 룽투코리아 게임사업본부장은 "하반기 신작인 탄성의 게임 완성도를 높이기 위해 막바지 개발 작업을 진행 중"이라며 "탄성이 상반기에 출시돼 주목받았던 ‘용의기원’과 ‘카이로스’에 이은 퀄리티 높은 신작인 만큼 유저들의 많은 관심과 호응을 부탁드린다"고 말했다.

한편, 탄성의 사전예약은 홈페이지와 구글플레이, 원스토어, 갤럭시스토어를 통해 신청이 가능하고 사전예약 참여자 전원에게 다양한 게임 아이템과 혜택을 제공할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr