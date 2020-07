[아시아경제 박지환 기자] 조선선재는 이해우 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임했다고 17일 밝혔다.

당초 이해우 사외이사의 임기는 2023년 2월 28일까지였다.

