日 코로나19 확산세 지속…도쿄 하루 신규 확진 280명대 '최다'

[아시아경제 정현진 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 사그라들지 않는 가운데 16일 수도 도쿄도에서 신규 확진자가 280명대를 기록했다고 NHK방송 등이 보도했다.

보도에 따르면 고이케 유리코 도쿄 지사는 이날 코로나19 신규 확진자 수가 280명선인 것으로 알고 있다고 밝혔다. 이는 지난 10일 기록한 하루 최대 신규 확진자 증가폭인 243명을 넘어서는 수치다.

이날까지 최근 일주일 동안 도쿄의 코로나19 확진자는 1360여명에 달한다. 아사히신문은 도내 감염자 수가 전날까지 7일 연속 100명을 넘어섰다고 전했다.

고이케 지사는 전날 코로나19 감염에 관한 경계 수준을 가장 높은 4단계인 '감염이 확산하고 있다'로 올렸으나 바이러스 확산은 진정하지 않고 있다. 전날 일본 전역에서 신규 확진자 450명이 확인됐으며 이에 따라 누적 확진자는 2만3747명에 달했다.

