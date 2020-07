삼성전자, 17kg '최대 용량' 건조기 선봬…효율도 1등급

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자는 국내 최대 용량인 17kg 건조기 신제품을 17일 출시한다고 16일 밝혔다. 지난 1월 출시한 그랑데 건조기 AI(14·16kg)에 17kg 용량을 추가하며 라인업을 다양화했다.

이번 17kg 건조기까지 에너지 소비효율 1등급을 받아 국내에서 유일하게 전 용량(9·14·16·17kg) 1등급을 갖췄다.

그랑데 건조기 AI 17kg 신제품은 국내 최대 용량으로 슈퍼킹 사이즈의 큰 이불까지 넉넉하게 건조가 가능하다. 내부를 꼼꼼하게 말려주는 '열풍내부살균' 기능이 추가됐고 건조 시간도 더 빨라졌다.

용량이 늘어남에 따라 세탁물을 회전시켜 원활한 건조를 돕는 '리프터'와 바람을 일으키는 터보팬의 성능을 끌어올려 효율적인 건조가 가능하다.

열풍내부살균 코스를 사용하면 뜨거운 바람이 눈에 보이지 않는 드럼 뒷면과 팬, 열교환기 등에 남아있을 지 모를 습기를 말려줘 건조기를 더욱 위생적으로 관리할 수 있다. 이 코스 사용 후 건조기 내부의 황색포도상구균과 대장균이 99.9% 이상 살균됐다는 설명이다.

신제품은 그레이지, 블랙, 이녹스 등 3가지 색상으로 출시되며 출고가는 209만9000원에서 214만9000원이다.

삼성전자는 신제품 출시를 기념해 17일부터 7월 말까지 그랑데AI 최대 용량 1등급 패키지(24kg 세탁기, 17kg 건조기)와 에어드레서를 동시에 구매하는 고객에게 130만원 상당의 혜택도 제공한다.

이달래 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 200 등락률 -0.37% 거래량 5,333,395 전일가 54,700 2020.07.16 10:56 장중(20분지연) close 생활가전사업부 상무는 "삼성전자 건조기는 전 용량 에너지 소비효율 1등급으로, 에너지 절감에 신경 쓰는 소비자들을 위해 제품 선택의 폭을 넓혔다"면서 "앞으로도 혁신적인 기술을 접목해 소비자들의 의류 관리 경험을 꾸준히 개선시켜 나갈 것"이라고 말했다.

