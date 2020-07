[아시아경제 원다라 기자] 대성엘텍 대성엘텍 025440 | 코스닥 증권정보 현재가 713 전일대비 11 등락률 +1.57% 거래량 877,388 전일가 702 2020.07.15 15:30 장마감 close 은 '최대주주의 경영권 매각 추진설' 관련 조회공시 요구와 관련, "당사 최대 주주에게 문의한 결과 아직까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항이 없다는 답변을 받았다"고 15일 재공시했다. 회사측은 "향후 이와 관련해 구체적인 사항이 확정되는 시점에 공시하겠다"고 밝혔다.

