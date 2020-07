정부, 7월 중 혁신도시 활성화 방안 발표…"지자체·대학·기업 협업"

[아시아경제 장세희 기자]정부는 공공기관 선도 혁신도시 활성화 방안을 7월중 마련하겠다고 밝혔다.

안일환 기획재정부 2차관은 15일 정부서울청사에서 혁신도시 활성화를 위한 간담회를 열고 "공공기관이 주도적으로 지자체·지역대학·기업들과 협업한다면 생동하는 혁신도시를 견인할 수 있다"고 말했다. 이번 간담회는 공공기관 지방이전 다음 단계로서 공공기관을 중심으로 한 지역산업, 지역인재 육성 아이디어를 모으기 위해 마련됐다.

안 차관은 "공공기관의 이전으로 혁신도시 인구가 늘고, 입주기업이 증가하는 등 지역균형 발전에 가시적 성과를 보였다"며 "이제는 그 단계를 넘어서 지역발전의 중추로서 공공기관이 주도적으로 지자체·지역대학·기업들과 협업한다면 생동하는 혁신도시를 견인할 수 있다"고 덧붙였다.

안 차관은 또 "정부는 규제완화 등 필요한 조치를 지원할 것"이라며 "공공기관이 혁신도시 활성화를 위한 창의적 아이디어를 적극적으로 제안해달라"고 밝혔다.

한편 안 차관은 혁신도시 활성화의 3대 축으로 '지역산업', '지역인재', '지역상생'을 제시했다.

