혼자는 수익 못 낸다! AI로 유망주·급등주·테마주 분석

그동안 증권사·자산운용사·연기금 등의 기관투자자들은 주식시장과 종목의 빅데이터를 딥러닝 등의 AI 기법으로 분석함으로써 최적의 주식 정보를 빠르게 얻어 수익을 극대화시켰다. 기관투자자와 개인투자자 간의 정보 비대칭성이 큰 이유가 여기에 있다.

이에 AI라씨로는 인공지능과 빅데이터 시스템을 활용해 개인투자자가 얻기 어려운 고급 투자 정보들을 제공하고 있다. 무엇보다 주목할 점은 투자자에게 의미 있는 정보만을 파악해 알려준다는데 있다.

◈ AI가 분석한 유망주/급등주/테마주 (확인하기▶)

AI라씨로 유용한 투자정보 (확인▶)

‘AI라씨로’는 투자자들이 많이 검색한 키워드 관련 종목 및 증권사들이 추천한 중대형주들 중 실적, 공시, 수급 등을 추가적으로 AI가 분석하여 뜰만한 종목에 대한 정보를 제공 중이다. 이외에도 시간외급등주, 3년 중 최고 영업이익을 기록한 기업 정보 및 주요 매매 주체들의 움직임이 착된 종목에 대해서도 알려주고 있다. 덕분에 투자자들은 시간과 노력이 많이 드는 정보를 간편하게 실시간으로 제공받을 수 있다.

현재 개인투자자에게 유용한 투자정보는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 무료로 열람할 수 있으며 실시간 알림도 받을 수 있다.

◈AI라씨로 유망주/급등주/테마주 (실시간 무료 알림받기▶)

[투자자 관심 종목]

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,750 전일대비 140 등락률 +2.50% 거래량 7,514,417 전일가 5,610 2020.07.15 15:30 장마감 close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 6,960 전일대비 60 등락률 -0.85% 거래량 4,831,388 전일가 7,020 2020.07.15 15:30 장마감 close , 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 6,320 전일대비 130 등락률 +2.10% 거래량 4,891,072 전일가 6,190 2020.07.15 15:30 장마감 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 132,200 전일대비 1,100 등락률 -0.83% 거래량 317,970 전일가 133,300 2020.07.15 15:30 장마감 close , 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 35,550 전일대비 1,700 등락률 -4.56% 거래량 4,063,593 전일가 37,250 2020.07.15 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.