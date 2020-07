수십년 거래 고객 혜택 줄이는 은행들

수익성 악화된 시중은행

주거래 고객 기준 강화

고액 예금·대출 많아야



하나銀, 다음달 10일부터

기준 강화하고 우대 축소

주요 4개 은행도 기준 깐깐

[아시아경제 김민영 기자] 살림살이가 팍팍해진 시중은행이 주거래 고객 기준은 강화하고 혜택은 축소하고 나섰다. 주거래 고객이 되기 위한 조건은 까다로운데 혜택은 수수료 면제 등에 그치면서 고액 예금자나 거액의 대출자만 선별해 우대하려는 게 아니냐는 지적이 나온다. 비대면(언택트) 거래가 갈수록 확대되면서 주거래 고객 혜택의 의미도 퇴색되고 있다.

15일 금융권에 따르면 하나은행은 다음 달 10일부터 주거래 고객이 되는 기준을 강화하고 주던 혜택을 줄이기로 했다.

기존 주거래 고객 기준은 단순했다. 총수신 또는 총대출 월평균 잔액 1000만원 이상을 유지하고, 개별 고객 기준 필수거래(급여, 연금, 가맹점, 카드결제, 관리비) 2개 이상 또는 필수거래 1개, 선택거래 2개(기타자동이체, 전자금융이체, 적립식상품)를 이용 중인 고객이면 누구나 주거래 고객이 될 수 있었다.

주거래 고객 기준이 변경된다. 개별 고객 등급이 ‘패밀리’ 이상이거나 결제성 거래(급여, 연금, 가맹점, 관리비, 기타자동이체 등 정기 결제성 거래) 평점과 상품성 거래(보험, 펀드, 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA), 퇴직연금, 연금저축, 대출 등 장기 상품성 거래)에 따른 일정 점수 이상의 평점 보유 고객으로 바뀐다.

단순히 하나은행과 거래 관계가 오래됐거나 예금이나 대출이 있다고 주거래 고객이 될 수 있는 게 아니라 급여나 연금, 보험, 펀드, 카드 등 사용실적을 일정 정도 유지해야 주거래 고객으로 인정받을 수 있다는 애기다. 예금과 대출이 많을수록 주거래 고객이 되기 쉽다.

패밀리 등급이 되려면 평점 500점을 3개월 마다 유지해야 한다. 급여 또는 연금 이체 시 300점을 주고, 30년 이상 된 고객에게도 300점을 부여한다. 가장 많은 점수를 올릴 수 있는 건 예금 또는 대출과 같은 상품 가입이다.

보통예금 잔액은 10만원 당 10점, 예ㆍ적금 잔액은 100만원 당 20점, 주식형 펀드는 100만원 당 30점을 제공한다. 가계대출은 100만원 당 30점, 신용카드 3개월 실적은 10만원 당 10점 등을 준다. 보통예금 보단 예ㆍ적금을, 예ㆍ적금 보단 펀드 상품 가입을 할 때 점수를 더 쌓아주는 것이다. 대출로만 500점을 채우려면 약 1700만원의 대출을 일으켜야 한다.

하나은행은 주거래 고객 혜택도 손봤다. 기존 주거래 고객에겐 입출금 거래내역 문자통지서비스 이용료 무료, 자금이체 수취인 통지서비스 이용료 100% 감면, 환전ㆍ송금 환율 20% 우대 등 혜택을 줬다. 앞으론 패밀리 등급 이상 고객에겐 자동화기기 이용수수료 50% 감면, 폰뱅킹 이체수수료와 토큰형 일회용비밀번호(OTP) 발급수수료 50% 감면, 인터넷뱅킹ㆍ스마트폰뱅킹 이체수수료 5회 면제 등의 우대 혜택을 제공하고, 환전ㆍ송금 환율 10%를 우대해 준다. 패밀리 미만 고객엔 패밀리 등급에 주는 수수료 우대 혜택만 제공하고 환율 우대는 뺀다.

자동화기기 수수료, 스마트뱅킹 이체수수료, 창구 송금수수료, 자기앞수표 발행수수료, 보관어음 취급수수료 등 25종의 수수료 우대 혜택을 받으려면 ‘VIP(평점 3000점 이상)’나 ‘하나VIP(평점 1만점 이상)’ 등급은 돼야 한다. 이들 등급은 환전ㆍ송금, 여행자수표 환율 우대도 30%나 해준다.

다른 주요 4개(신한ㆍKB국민ㆍ우리ㆍNH농협) 은행도 유사한 주거래 고객 제도를 운영 중이다. 최근 혜택을 축소한 곳은 없으나 높은 등급을 받기는 역시 깐깐했다.

일각에선 최근 수익성이 악화되면서 시중은행들이 충성 고객들에게 주던 혜택을 줄여 손쉽게 수익을 보전하려는 것 아니냐는 지적도 나온다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr