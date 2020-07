여야, 16일 '21대 국회' 개원식 합의…文대통령 연설은 미정(상보)

20~21일 교섭단체 대표연설…22일부터 대정부질문

보건복지·행정안전·문화체육관광위, 법안소위 2개로 분리키로

[아시아경제 김혜민 기자] 여야가 오는 16일 '21대 국회' 개원식을 개최하기로 합의했다. 교섭단체 대표연설과 대정부 질문 등 7월 임시국회 의사일정도 확정했다.

더불어민주당 김태년·미래통합당 주호영 원내대표는 14일 오후 국회에서 회동을 갖고 이 같은 내용의 합의문에 서명했다.

21대 국회 임기가 시작된 지 두 달이 다 되도록 열리지 않았던 개원식은 16일 오후 2시 열기로 했다. 다만 문재인 대통령의 개원연설은 문 대통령의 일정 등이 합의되지 않아 최종 확정되지 않았다고 민주당 관계자가 전했다.

교섭단체 대표연설은 20일 민주당이, 21일 통합당이 실시하기로 했다. 비교섭단체 대표연설은 15분씩 관례에 따라 진행하기로 했다. 이후 22일부터 24일까지 사흘 간 분야별 대정부 질문을 한 뒤, 안건처리를 위한 본회의를 오는 30일과 8월4일에 열기로 합의했다.

여야는 이와 함께 보건복지위원회, 행정안전위원회, 문화체육관광위원회 등 3개 상임위원회의 법안소위를 2개로 분리해 복수 법안소위 체제로 개편하기로 했다. 이들 상임위와 기존 복수 법안소위 체제인 8개 상임위(법제사법, 정무, 기획재정, 과학기술정보통신, 농림축산식품해양수산, 산업통상자원중소벤처기업, 국토교통위원회) 등 11개 상임위의 법안소위 위원장은 교섭단체 양당이 상임위별로 각각 1개씩 맡기로 했다.

이 중 국방위원회 법안소위는 통합당이 위원장을 맡는다. 여야는 상임위별 법안소위 내 안건처리는 합의처리를 원칙으로 하기로 했다.

아울러 방송통신위원회 상임위원 2인에 대한 국회 추천 인사안건에 대해서는 교섭단체 양당이 각각 1인씩 추천하고, 오는 30일 본회의에서 처리하기로 했다.

중앙선거관리위원회 위원 2인에 대해서는 민주당이 1인을 추천하고, 나머지 1인은 통합당이 추천하되 민주당의 동의 하에 처리하기로 했다.

주호영 통합당 원내대표는 회동 직후 기자회견에서 "국회는 숙의 민주주의로 합의하고 토론해서 결정하는게 맞다고 본다"며 "21대 국회는 곡절은 있었지만, 양당이 국정 현안에 대해 끊임없이 토론하고 상의해서 국민에 도움이 되는 국회를 위해 최선을 다했으면 한다"고 말했다.

김태년 민주당 원내대표도 "늦었지만 개원식과 7월 국회 의사일정에 합의해 대단히 다행스럽게 생각한다"며 "앞으로 코로나 위기 극복과 국민의 삶을 챙기는데 여야가 머리를 맞대로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

