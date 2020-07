겐조키 '베스트셀러 4종 팩' 세포라 런칭, 바이오이펙트 '스킵케어' 출시[뷰티新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷겐조의 스킨케어 브랜드 '겐조키'가 베스트셀러로 구성된 '뷰티 스타터 팩'을 선보인다. ▷아이슬란드 프리미엄 스킨케어 브랜드 '바이오이펙트(BIOEFFECT)'가 스킵케어 아이템을 출시한다.

겐조키, 신제품 ‘뷰티 스타터 팩’ 세포라 런칭

프랑스 LVMH 그룹에 소속된 겐조의 스킨케어 브랜드 겐조키가 여름 시즌 간편한 스킨케어를 위한 신제품 ‘뷰티 스타터 팩(Beauty Starter Pack)’을 선보인다.

오는 16일부터 세포라에서 만나볼 수 있는 ‘뷰티 스타터 팩’은 페이셜 로션 및 크림, 바디 크림, 나이트 마스크까지 총 4종의 겐조키 베스트셀링 제품으로 구성됐다. 겐조 로고로 포인트를 더한 파우치에 담긴 제품들은 휴대가 간편한 트래블 사이즈로 새롭게 제작되어 여행이나 운동 시, 시간과 장소를 불문하고 다양하게 활용할 수 있다.

크림처럼 촉촉한 타입의 ‘멜트-인 모이스처라이징 로션’은 메마른 피부에 부드럽게 스며들어 풍부한 수분과 영양을 공급해준다. 피부에 가볍게 흡수되는 제형으로, 스킨케어 첫 단계에 바르거나 로션 단독 사용만으로도 피부를 건강하게 가꿀 수 있다. 수분 공급에 탁월한 ‘모이스처라이징 스킨 가디언’은 외부 환경으로부터 지치고 민감해진 피부를 보호해주는 페이셜 크림이다. 피부에 바르는 즉시 촉촉한 보습감을 선사하며 진정 효과가 뛰어나다.

은은하게 피부에 스며드는 스팀 라이스 향이 매력적인 ‘센슈얼 배어 바디 크림’은 피부에 풍부한 영양을 공급해 피부를 건강하게 만들어준다. ‘벨르 드 주르 드림 나이트 마스크’는 겐조키의 시그니처 성분인 화이트 로투스 오일 추출물과 벨르 드 뉘 추출물이 결합되어 피부에 활력을 부여한다. 밤 사이 동안 피부 컨디션을 최적의 상태로 회복시켜, 마치 충분한 휴식을 취한 듯 반짝이고 아름다운 피부로 가꿔준다.

바이오이펙트, 스킵케어 ‘30데이 트리트먼트’ 출시

아이슬란드 프리미엄 스킨케어 브랜드, 바이오이펙트(BIOEFFECT)가 안티에이징 스킨케어 제품 ‘30데이 트리트먼트’를 국내 출시한다.

‘30데이 트리트먼트’는 3가지의 다른 성장인자가 피부 재생 촉진을 돕는 고농축 트리트먼트로 9가지 성분만으로 구성되어 있어 모든 피부에 적합한 저자극성 안티에이징 제품이다. 지속적인 안티에이징 효과를 위해 1년에 1-4번의 사용을 권장하는 스킵케어 제품으로 주름 완화 및 피부 재생에 강력한 효과를 선사한다.

또한, 다가오는 여름을 맞아 바이오이펙트(BIOEFFECT)는 신제품 ‘30데이 트리트먼트’ 출시에 이어 파크로쉬리조트 & 웰니스와 함께 썸머 스위트 프로모션을 진행한다. 강원도 정선에 위치한 파크로쉬 리조트는 이번 여름, 한국 관광 공사에서 선정한 2020 추천 웰니스 관광지로도 선정되었으며 비대면 요가와 명상 클래스 등 다양한 웰니스 프로그램이 마련되어 있다.

