롯데건설, '화상 면접'으로 상반기 인재 채용 진행

[아시아경제 최동현 기자] 롯데건설이 2020년 상반기 신입사원 인재 채용 면접을 지난 7일과 8일 이틀간 온라인 화상 면접으로 진행했다고 14일 밝혔다.

롯데그룹의 인적성검사(L-TAB) 합격자를 대상으로 진행된 이번 온라인 화상 면접은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 안전을 최우선으로 고려해 면접 대상자가 원하는 장소에서 화상 프로그램에 접속해 면접을 볼 수 있도록 했다.

롯데건설은 면접이 원활하게 진행될 수 있도록 응시자들에게 사전준비 사항 및 진행 방법이 적힌 매뉴얼을 제공했으며, 사전 테스트를 진행해 화상 면접에 대한 가이드를 제공하고 면접 대상자들의 장비와 네트워크 상태를 확인했다. 또 스마트폰을 사용한 1대 1 오픈채팅방을 24시간 상시 운영해 화상 면접이 생소할 수 있는 면접 대상자들의 문의 사항을 신속하게 응대했다.

롯데건설 상반기 신입사원 채용 면접은 1일차 PT면접과 영어면접, 2일차 역량면접과 임원면접 순으로 진행했으며 모든 전형을 화상 면접으로 진행했다. 합격자는 오는 8월 신입사원으로 입사하게 된다.

화상면접 실시 후 만족도 조사 결과 84%가 화상면접에 만족한다고 응답했다.

롯데건설 관계자는 "면접자들의 감염 리스크 최소화와 디지털 전환 시대에 맞춰 비대면 화상 면접을 진행하게 됐다"라며 "앞으로 인사 채용 방식에도 디지털 전환을 실현해 나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 롯데건설은 지난 5월부터 임직원이 직접 경험하며 느낀 자기소개서 작성 방법과 면접 꿀팁, 각 사업부 담당자들의 입사 스토리와 직장 생활의 노하우를 전수해 줄 수 있는 콘텐츠를 업로드하며 적극적으로 소통에 나서고 있다.

