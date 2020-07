DB손해보험, 콜센터 및 상담센터 전산환경 전면 재구축

코로나19 적시대응을 위한 전 상담원 비대면 재택상담환경 구축



[아시아경제 기하영 기자]DB손해보험은 대고객 콜센터 및 전국 각 지역 상담센터 20여 곳의 콜 상담업무에 아리시스와 기존 환경을 전면 재구축해 콜 상담업무에 가장 최적화된 업계 최고의 전산환경을 오픈했다고 14일 밝혔다.

이번에 새롭게 재구축된 콜센터 및 상담센터 전산환경의 가장 큰 특징은 안정적이고 극대화된 효율성 향상과 4차 산업혁명시대의 최신 기술(인공지능(AI), 옴니채널 등)과 연계 및 상호적용이 가능한 고객 경험 기반의 최적의 플랫폼 구축한 것이다. 향후 고객정보 및 여정에 따른 예측형 맞춤 상담원 연결과 콜 추적 분석을 통한 완벽한 대고객 상담서비스가 가능한 토대를 마련하게 됐다는 게 회사측 설명이다.

DB손해보험 관계자는 “대고객 상담콜에 대해 적시에 능동적 대응과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 안정적 대응을 위한 전 상담원들의 완벽한 비대면 재택상담환경도 제공할 수 있게 됐다”면서 “모든 지표는 빅데이터 기반으로 분석할 수 있도록 최적화돼 더 나은 회사의 경쟁력을 확보 할 수 있게 됐다”고 말했다.

