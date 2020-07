씨엔플러스 씨엔플러스 115530 | 코스닥 증권정보 현재가 839 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 839 2020.07.13 15:30 장마감 close 는 피케이풍력의 주식 3만500주를 취득한다고 13일 공시했다. 취득금액은 14억9999만원이다. 취득 후 지분비율은 100%이며 목적은 사업 다각화 및 수익성 제고다.

