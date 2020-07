이해찬 "박원순, 시민운동의 상징…순수하고 부끄러움 많았던 사람"

[아시아경제 원다라 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 박원순 서울시장 장례 영결식에서 "시민운동의 상징"이라면서 "인권변호사에서 시민운동가, 서울시장에 이르기까지 고인이 걸은 길과 해낸일이 너무 크다"고 말했다.

이 대표는 13일 오전 서울시청에서 진행된 박 시장 장례 영결식에 참석해 "제 친구 박원순은 저와 40년을 함께 살아왔다"면서 "많은 분들이 인권변호사, 시민운동가, 서울시장 박원순과의 이별을 참으로 애석하게 느끼고 있다. 너무 애석하고 참담하다"고 말했다.

이 대표는 박 시장에 대한 일화들을 회고했다. 그는 "제가 아는 박원순은 참 열정적인 사람이었다"면서 "대학 1학년때, 김상진 열사 추모식에 참여해 학교를 떠나야했다. 이후 검사가 되기를 포기하고 1년만에 다시 인권변호사로 돌아왔다"고 말했다. 이어 "군사정권하에서 시국사건들을 도맡는 용기와 열정을 보였다"며 "1987년 민주화 이후 인권변호사 박원순은 척박한 시민운동의 길을 닦았다. 시민운동가 박원순은 참여연대, 아름다운가게로 대변되지만 넓게보면 한국사회 시민운동의 상징이기도 하다"고 강조했다.

박 시장의 서울시장 출마 당시의 대화를 소개하기도 했다. 이 대표는 "2011년 지리산에서 저한테 전화가 왔다. (박 시장이) 서울시장 선거가 있는데 제가 어떻게 해야 할까요?(라고 물었고) 저는 수염깎고 내일까지 내려오세요(라고 했다)"고 말했다. 이어 "친절한 원순씨라는 별명처럼 서울시 수장으로서, 서울시민의 친구이자 소탈한 옆집 아저씨와 같은 시장으로 시민들을 위해 열정바쳐 일해왔다"면서 "나의 오랜친구 박원순 시장님, 한 평생 정말 고생 많았다"고 말했다.

이 대표는 마지막으로 "인권변호사에서 서울시장까지에 이르기까지 고인이 걸은 길과 해낸 일이 너무나 크다. 그 열정 만큼이나 순수하고 부끄러움이 많았던 사람이기에 그의 마지막 길이 너무 아프고 슬프다"면서 "이제 남은 일은 뒷사람들에 맡기고 편히 영면하시기 바란다"고 말했다. 또 "당신이 그토록 애써왔던 서울시정이 훼손되지 않도록 잘 챙기도록 옆에서 돕겠다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr