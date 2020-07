키움증권, 해외선물 실전투자 1등의 투자기법 공개

[아시아경제 오주연 기자]키움증권은 오는 22일 '해외선물 실전투자 1등의 투자기법'을 주제로 세미나를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 세미나는 2019년 해외선물옵션 실전투자대회 시즌3에서 최종 우승으로 실력을 보여준 친절한회건씨(필명)가 진행 할 예정이다. 1강에서는 실전투자대회에서 1등을 할 수 있었던 노하우와 자금 관리의 중요성을 강조하는 투자마인드에 대해 설명할 예정이며, 2강에서는 영웅문G를 통한 해외선물 스켈핑과 스윙 트레이딩 노하우를 전수할 예정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 세미나는 온라인 강의로만 진행되며, 22일 오후 6시부터 8시까지 2시간 동안 채널K, 키움증권 유튜브를 통해 시청할 수 있다. 이번 세미나 신청은 키움증권 홈페이지, 영웅문G, 영웅문SG 에서 가능하며, 해외선물 계좌가 없어도 신청할 수 있다.

한편 키움증권은 비대면계좌 고객에게 해외선물옵션 수수료를 2.5달러로 할인해 주는 수수료 할인 혜택과 7월 31일까지 해외선물옵션 신규 및 휴면 고객을 대상으로 최대 300만의 혜택을 증정하는 첫 거래 이벤트를 진행하고 있다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr