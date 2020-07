요기요, 맛집100개 브랜드 할인 프로모션 진행

13일부터 4주간 총 100개 맛집 브랜드와 ‘슈퍼 세일 컬렉션’ 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 딜리버리히어로 코리아는 총 100개 브랜드가 참여하는 할인 프로모션 ‘슈퍼 세일 컬렉션’을 진행한다고 13일 밝혔다.

지난 4월에 이어 시즌2로 진행되는 이번 할인 프로모션은 8월 9일까지 총 4주 동안 진행된다. 한끼 식사부터 카페, 디저트 등 요기요에서 다양한 브랜드의 메뉴를 최소 4000원 이상 할인 받아 주문 할 수 있다. 요기요의 정기 구독 할인 서비스인 슈퍼클럽 가입자는 3000원을 추가 할인이 가능하다. 특별 이벤트도 함께 진행된다. 슈퍼 세일 컬렉션 할인 브랜드를 주문하면 1일 1회 스탬프가 자동 적립, 총 25개가 모이면 요기요 앱에서 사용할 수 있는 2만 포인트가 지급될 예정이다.

딜리버리히어로 코리아 권유진 본부장은 “이번 프로모션을 통해 최근 장기화 되는 집콕생활 속 맛있는 음식으로 일상의 소소한 즐거움을 누리는 여름이 되시길 바란다”고 말했다.

