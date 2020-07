오리온, 패스트푸드점 감자튀김 맛 구현 ‘케이준 눈을감자’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 스틱 감자스낵 ‘눈을감자’에 케이준 감자튀김의 외형과 맛을 구현한 ‘케이준 눈을감자’를 출시한다고 13일 밝혔다.

케이준 눈을감자는 기존 감자 스틱에 케이준 맛 반죽을 입히고, 다시 한번 케이준 시즈닝을 뿌린 것이 특징이다. 평소 즐겨 먹던 패스트푸드점의 케이준 감자튀김 맛을 구현했으며, 기존 눈을감자 대비해서도 더욱 두툼하고 바삭한 식감을 자랑한다. 깔끔하게 집어먹을 수 있는 스틱형 모양과 편의성을 고려한 스탠딩 타입의 패키지 등이 특징이다.

눈을감자는 통감자를 껍질째 썰어 담백하게 튀겨낸 스틱형 감자스낵이다. ‘눈을 감으면 자꾸 생각나… 눈을 감자’라는 카피를 콘셉트로 한 광고, ‘펀’ 콘셉트 및 감자를 원료로 한 뛰어난 맛 등으로 2030 세대와 감자스낵 마니아들에게 많은 사랑을 받아왔다. 지난 14년 동안 월 평균 15억원 이상의 매출을 올리며 스테디셀러 제품으로 자리매김했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr