정 총리 "137일간 마스크 공적체계 종료…전국 약사들께 감사"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 12일 "137일간 유지해 오던 보건용 마스크의 공적 공급체계가 오늘부터 시장으로 되돌려졌다"며 "본연의 업무에 지장을 받으면서까지 마스크 공적 공급에 최선을 다해 주신 전국의 약사님들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "마스크 시장은 이제 안정을 되찾았다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "코로나19 상황 종료시까지 마스크는 우리 국민의 필수 방역물품"이라며 "정부는 공적 마스크 제도 종료 이후에도 생산, 유통, 가격 동향 등을 매일매일 점검하고, 시장기능을 왜곡하는 매점매석 등 불공정 거래행위는 더욱 엄정하게 단속하겠다"고 강조했다.

정 총리는 또 "최근 며칠 사이 주한미군에서 확진자가 계속 발생하고 있어 걱정"이라며 "국방부와 방역당국은 주한미군측과 긴밀히 협의해 방역 강화대책을 조속히 마련해 주시기 바란다"고 지시했다.

이어 "휴가철을 맞아 전국의 해수욕장, 물놀이장 등 피서지에 인파가 몰리고 있다"며 "지방자치단체마다 사전예약제, 손목밴드 등 다양한 관리방안을 적용하고 있습니다만 여전히 빈틈이 많아 보인다"고 지적했다.

그러면서 "지자체장께서는 관내 피서지의 방역실태를 다시 한번 점검해 주시기 바란다"며 "무엇보다 피서객들 스스로 방역수칙을 준수하는 것이 최선이다. 공동체의 안전을 위해 국민 개개인께서 적극 협조해 달라"고 당부했다.

아울러 "내일부터 남부지방을 중심으로 장맛비가 전국으로 확대될 전망"이라며 "행정안전부와 지자체에서는 인명과 시설피해가 발생하지 않도록 현장 상황에 맞게 선제적으로 대비해 주시기를 바란다"고 주문했다.

