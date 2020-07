靑 "박원순·백선엽 조화 전달 말고 다른 입장 밝힐 것 없다"

고(故) 박원순 시장 관련 "청와대 차원 다른 입장 발표 필요하지 않다"…고(故) 백선엽 대장 관련 "다른 입장 밝힐 것 없다"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 최근 세상을 떠난 고(故) 박원순 전 서울시장과 고(故) 백선엽 예비역 대장의 조화 전달 사실을 전하면서 별도로 다른 입장을 밝힐 것은 없다는 뜻을 전했다.

청와대 핵심 관계자는 12일 기자들을 만나 "일단은 대통령이 조화를 보냈고 노영민 실장 등이 조문을 다녀왔다, 고(故) 박원순 시장과 관련해서는 어쨌든 청와대 차원에서 다른 입장 발표가 필요하다고 생각하지 않는다"고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 고(故) 백선엽 예비역 대장에 대해서도 "조화는 이미 전달이 됐다. 그 행위 말고 청와대가 다른 입장을 밝힐 것은 없다"면서 "혹시 만약에 조문을 가시게 되면, 가실지 말지, 안 가실지는 확인을 안 하고 내려왔는데, 가시게 되면 저희가 알려드리도록 하겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr