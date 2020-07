경기도, 15일부터 코로나19 신고 코너 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 방역수칙 위반이 많은 시설이나 자가 격리 무단이탈자 등 코로나19 방역에 위험이 되는 요소를 누구나 신고할 수 있도록 행정안전부와 연계해 오는 15일부터 '안전신문고'에 코로나19 신고코너를 신설한다.

안전신문고는 행안부가 운영하는 안전 신고 시스템으로 국민들이 생활 속에서 느끼는 안전위험 요인을 사진으로 찍어 어플리케이션이나 포털을 통해 신고할 수 있다. 접수된 안전신고는 도 및 시ㆍ군 담당부서의 사실 확인을 거쳐 조치된다.

코로나19 신고 대상은 ▲방역수칙 위반 및 생활 속 거리두기 지침 위반이 많은 시설 ▲고위험시설 행정조치 미 준수 시설 ▲자가격리 무단이탈자 ▲코로나19 사각지대로 중점관리가 필요한 분야와 코로나19 확산 예방을 위한 제도 개선 등이다.

14일까지는 기존과 동일하게 앱과 포털 모두 일반신고란에 신고 가능하다. 15일부터 안전신문고 앱은 코로나19 신고탭을 별도로 신설해 운영하고, 포털은 일반신고와 코로나19 신고를 구분하기 위해 별도 체크란이 마련된다.

안전신고는 안전신문고 앱(안드로이드, IOS)과 안전신문고 포털(http://www.safetyreport.go.kr)에서 할 수 있다. 처리결과 답변은 핸드폰 문자메시지와 카카오톡으로 확인할 수 있다.

