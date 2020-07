KOTRA, '해외물류 네트워크' 이용 기업 추가 모집

84개국, 127개 해외무역관 소재지서 입출고·보관·수입대행 등 지원

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 세계 127개 무역관에 구축한 ‘해외물류 네트워크’ 서비스 이용기업을 추가 모집한다고 12일 밝혔다.

해외물류 네트워크 서비스는 KOTRA가 84개 국가, 127개 해외무역관 소재지에서 입·출고, 보관, 포장, 배송, 교환, 반품, 수입대행을 지원하는 사업이다. 올해 초 모집에서는 3주 만에 지난해 지원기업 수를 넘어섰다. KOTRA는 3차 추경예산을 확보해 긴급자금을 투입키로 결정했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 늘어난 전자상거래 등 비대면 수출 방식에 유용할 것으로 기대된다. 현지 물류창고에 재고를 보유하고 판매하는 ‘스톡세일’에도 KOTRA 인프라를 활용할 수 있으며, 수출 첫걸음 기업은 거래 물꼬를 터도 다음 수출로 이어지지 못하던 문제를 타개할 수 있다는 게 KOTRA의 설명이다.

KOTRA는 공급선을 다변화하기 위해 세계일류상품, K-방역, 소재·부품·장비 분야 기업을 집중 모집한다. 온라인 유통망에 입점한 수출기업이 물류 네트워크를 이용할 수 있도록 아마존과도 협력한다.

해외물류 네트워크 서비스는 KOTRA 누리집에서 온라인 신청할 수 있다. KOTRA는 지원금을 2배로 늘리고 예산을 소진할 때까지 선착순으로 선발한다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr